Hamburg (dpa/lno) - Das vor gut zwei Wochen geborene Elefantenmädchen im Hamburger Tierpark Hagenbeck ist nicht mehr namenlos. Unter 1300 Vorschlägen setzte sich am Ende der indische Name Anjuli durch. Das bedeute übersetzt "Gottesgeschenk" und sei in Indien ein gebräuchlicher Mädchenname, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Bislang hatte sich der Nachwuchs mit dem Namen "Püppi" begnügen müssen. Ein Umstand, der den kleinen Dickhäuter ohnehin nicht interessierte. Anjuli tobt im Freigehege, stapft durch die Pfützen und probiert aus, was man so alles mit einem Rüssel anstellen kann.

Anjuli war am 13. Juli geboren worden. Die 35 Jahre alte Mutter Yashoda hatte sich 688 Tage Zeit gelassen, die Geburt selbst dauerte dann nur wenige Minuten. Es war ihr fünftes Kind. Zum Jahresende soll Yashodas Tochter Kandy für weiteren Nachwuchs bei den asiatischen Elefanten sorgen.

Mitteilung des Tierparks