Hamburg (dpa/lno) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Polizeiwagen und einem weiteren Auto in Hamburg sind am Donnerstag vier Menschen leicht verletzt worden. Der Funkstreifenwagen hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet, als der aus einer Seitenstraße kommende Pkw im Stadtteil Lokstedt gegen ihn prallte, wie ein Polizeisprecher berichtete. Sowohl Fahrer und Beifahrerin (Jahrgang 1990 und 1994) des Autos als auch die beiden 40 und 35 Jahre alten Polizisten in dem Funkstreifenwagen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Lokstedter Steindamm musste an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden.