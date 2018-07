Hamburg (dpa) - Der derzeit vereinslose Ex-HSV-Kapitän Heiko Westermann hält sich beim Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld fit. "Heiko hat ja mal bei uns gespielt und seine Frau kommt aus der Region, an eine Verpflichtung ist aber nicht gedacht", sagte ein Arminia-Sprecher am Freitag und bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Der frühere Nationalmannschaftsverteidiger, der zwischen 2005 und 2007 bei den Ostwestfalen gespielt hatte, begann sein Training am Donnerstag mit einer Einzeleinheit. Westermann sei aber auch "gern gesehen als Gast im Mannschaftstraining", sagte der Sprecher. Beim Hamburger SV hatte Westermann nach fünf Jahren keinen neuen Vertrag erhalten.