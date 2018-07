Hamburg (dpa/lno) - Trainer Ewald Lienen hat vor der Partie des FC St. Pauli beim Karlsruher SC am Sonntag vor der Konterstärke der Badener gewarnt. "Wenn man frühzeitig Bälle verliert, hat Karlsruhe ein schnelles Umschaltverhalten. Sie haben mit ihren schnellen Leuten gute Kontermöglichkeiten", sagte der 61-Jährige am Freitag mit Blick auf die Partie des zweiten Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga.

Beim jüngsten Gastspiel im Wildparkstadion im April waren die Kiezkicker nach einem Ballverlust schon in der dritten Spielminute in Rückstand geraten, am Ende hieß es 0:3. "Ich hoffe, dass wir aus dem Spiel gelernt haben. Wir müssen im Spielaufbau einfacher, flach und schnell spielen", sagte Lienen.

St. Pauli ist durch das 0:0 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld nur mäßig in die Saison gestartet. Lienen führt das auf die mangelnde Offensivstärke zurück: "Wir haben ordentlich gespielt, aber nicht genügend Torchancen herausgespielt."

Der Trainer muss weiter auf die Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann (Bänderriss) und Ryo Miyaichi (Kreuzbandriss) verzichten. Umso mehr hofft Lienen, dass der Verein sich bis zum Transferschluss weiter verstärken wird: "Möglicherweise wird uns Ryo das ganze Jahr fehlen. So einen klassischen Flügelstürmer wollen wir noch dazuholen. Außerdem benötigen wir einen Spieler, der als Rechtsverteidiger und als Innenverteidiger spielen kann."

Spielplan von St. Pauli