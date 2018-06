Hamburg (dpa/lno) - Der frühere Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar hat dem HSV Hamburg zur Verpflichtung seines Freundes Michael Biegler als Coach gratuliert. "Beagle ist der kreativste Trainer, den ich kenne", sagte der 42-Jährige der "Bild"-Zeitung (Freitag). "Er holt immer das Beste aus allen heraus, macht aus wenig viel. Erreicht er die Jungs, gehen sie für ihn durchs Feuer."

Kretzschmar hatte Biegler 2008 nach Magdeburg geholt, als er dort Sportdirektor war. 2013 lotste er ihn nach Leipzig. Inzwischen ist Kretzschmar Aufsichtsrat beim Bundesliga-Aufsteiger DHfK Leipzig. Dort tritt der HSV zum Ligastart am 23. August an. Kretzschmar sieht den HSV vor "einer ehrlichen Saison", es werde "kein Harakiri" mehr wie in den Vorjahren geben.

Auch HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek zeigte sich einen Monat nach Amtsantritt seines Wunschkandidaten Biegler begeistert von dessen Arbeit. "Ich habe selten so durchweg positive Rückmeldungen von allen Spielern bekommen", sagte der 54-Jährige im "Hamburger Abendblatt". "Er ist unfassbar gut vorbereitet."