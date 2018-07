Berlin/Hamburg (dpa) Doppel-Europameister Pilt Arnold wechselt vom Berliner HC zum deutschen Hockey-Vizemeister UHC Hamburg. "Mir ist wichtig, vor Olympia in Rio 2016 noch einmal mit neuem Impuls in einer neuen Umgebung und bei einem neuen Team anzugreifen", sagte der 27-Jährige aus Berlin. Arnold gewann 2011 und 2013 mit Deutschland den EM-Titel im Feld. Zudem wurde er in der Halle mit der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes 2011 Weltmeister und 2012 Europameister. UHC-Trainer Kais al Saadi freut sich auf den 103-fachen Nationalspieler: "Seine bodenständige Art, Zweikampfstärke, hervorragende Übersicht und Passqualität werden uns sehr gut tun."

