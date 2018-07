Grimmen/Neubrandenburg (dpa) - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag zwei hochwertige Pkw sichergestellt, die einer Familie in Hamburg entwendet wurden. Auf der A20 kontrollierten zunächst Beamte der Autobahnpolizei in Grimmen einen Porsche. Sie vermuteten, dass der Wagen gestohlen wurde. Wenig später stoppten ihre Kollegen aus Altentreptow auf Höhe der Abfahrt Neubrandenburg Ost einen BMW. Auch hier besteht der Verdacht des Diebstahls. Die Fahrer im Alter von 40 und 27 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Hamburg ermittelt.