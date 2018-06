Hamburg (dpa/lno) - Zum Ende einer Taxifahrt in Hamburg hat ein unbekannter Täter den Fahrer mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt. Der etwa 20 Jahre alte Fahrgast habe den 48-jährigen Taxifahrer in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Jenfeld überfallen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Fahrer musste wegen gereizter Augen im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Täter erbeutete mehr als hundert Euro und konnte fliehen. Bereits in der Nacht zu Freitag hatten in Hamburg-Hamm zwei Jugendliche einen Taxifahrer mit Reizgas besprüht und ausgeraubt.