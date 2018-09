Hamburg (dpa) - Der ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien hat zum zweiten Mal das ATP-Tennisturnier in Hamburg gewonnen. Der Rothenbaum-Sieger von 2008 aus Mallorca besiegte am Sonntag bei der mit 1,285 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung den Italiener Fabio Fognini in 2:34 Stunden mit 7:5, 7:5. Nadal wurde mit dem Preisgeld von 311 775 Euro belohnt und wird dank der 500 Weltranglisten-Punkte am Montag um eine Position auf Platz neun klettern. Fognini, Hamburg-Sieger von 2013, nutzte seine Chancen gegen den neunmaligen French-Open-Champion vor 7500 Zuschauern auf dem ausverkauften Centre Court nicht.

