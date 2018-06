Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Feuer und der Explosion im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort kühlt der ausgebrannte Hochbunker nur langsam ab. Darum konnten die Brandermittler immer noch nicht in dem Gebäude nach der Ursache suchen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rund 400 Anwohner warten weiterhin darauf, in ihre Wohnungen zurückkehren zu dürfen. Vor dem Wochenende werde dies kaum der Fall sein, sagte ein Sprecher der FRANK-Gruppe, die die Wohnungen vermietet. Experten prüfen, ob sich Schadstoffe abgelagert haben. Am Dienstagmorgen war in dem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ein Feuer ausgebrochen. Später folgte eine explosionsartige Durchzündung von Rauchgas. 45 Menschen wurden verletzt.