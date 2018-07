Oberhausen/Hamburg (dpa/lno) - Die britische Rockband Supertramp hat ihre für November und Dezember geplante Europatournee wegen einer Erkrankung von Bandgründer Rick Davies (71) abgesagt. In Deutschland waren Konzerte in Oberhausen (24. November), Frankfurt/Main (26. November), München (29. November) und Hamburg (10. Dezember) geplant. Die Tour "Supertramp forever" sollte am 3. November in Porto beginnen und am 11. Dezember in Amsterdam enden. Insgesamt waren 25 Konzerte geplant, wie die Konzertagentur Handwerker Promotion am Dienstag in Unna mitteilte. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Mitteilung Supertramp

Mitteilung der portugiesischen Agentur Everything is new

Mitteilung Handwerker Promotion