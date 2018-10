Hamburg (dpa/lno) - Hamburg will bis zu 1200 Flüchtlinge zeitweise in einer Messehalle unterbringen. Die Messegesellschaft habe angeboten, die mit 13 000 Quadratmeter größte Halle B6 bis Ende September zur Verfügung zu stellen, teilte die Innenbehörde am Mittwoch mit. Auf einem Außengelände sollen zusätzliche sanitäre Anlagen errichtet werden. "Uns geht es darum, den Flüchtlingen - es sind derzeit im Schnitt täglich mehr als 200 - ein Dach über dem Kopf bieten zu können", sagte Behördensprecher Frank Reschreiter.

Im ersten Halbjahr mussten in der Hansestadt mehr als 5700 Flüchtlinge untergebracht werden. In der nächsten oder übernächsten Woche soll es eine Informationsveranstaltung geben, bestätigte das Bezirksamt Mitte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Auch in Bremen sind bereits Messehallen zeitweise als Flüchtlingsunterkünfte genutzt worden. Das könne aber keine Dauerlösung sein, sagte der Messesprecher am Mittwoch in der Hansestadt.