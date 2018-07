Hamburg (dpa/lno) - Die Bundeswehr wird im Hamburger Stadtteil Wohldorf-Ohlstedt ein Zeltdorf für 420 Flüchtlinge errichten. Die Arbeiten sollen am Freitag beginnen, teilte die Innenbehörde am Donnerstag mit. Die ersten Flüchtlinge sollen spätestens Mitte August einziehen. Die Anwohner wurden am Donnerstag mit Handzetteln informiert. Demnächst soll es auch eine Informationsveranstaltung des Bezirksamts Wandsbek geben. Die Behörde erklärte, täglich kämen 200 bis 300 Flüchtlinge nach Hamburg. Im ersten Halbjahr mussten 5725 Flüchtlinge untergebracht werden, so viele wie im gesamten Vorjahr.

Innenbehörde zu Sofortmaßnahmen