Washington (dpa/lno) - Tennis-Talent Alexander Zverev hat sich beim ATP-Turnier in Washington ins Achtelfinale gespielt. Der Hamburger setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) mit 2:6, 6:3, 6:4 gegen den an Nummer fünf gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson durch. In der Runde der Top 16 trifft der Weltranglisten-96. aus Norddeutschland in der Nacht zum Freitag auf den Ukrainer Alexander Dolgopolow. Das Hartplatzturnier ist mit 1,75 Millionen Dollar dotiert.

"Ich habe am Samstag zum ersten Mal auf Hartplatz trainiert. Unter diesen Umständen bin ich sehr zufrieden, wie ich spiele", sagte Zverev. Für den 18-Jährigen war es erst der zweite Erfolg gegen einen Top-20-Spieler in seiner Karriere überhaupt. Im vergangenen Jahr hatte er in Hamburg den Russen Michail Juschni besiegt.

Gegen Anderson hatte Zverev im ersten Durchgang große Probleme, sich an das Spiel unter Flutlicht zu gewöhnen. "Ich habe im ersten Satz richtig schlecht gespielt", sagte der Hamburger. "Im zweiten Satz habe ich es dann ein bisschen umgedreht und ein schnelles Break geschafft. Das war der Moment, der alles geändert hat."

Der topgesetzte Olympiasieger Andy Murray scheiterte dagegen überraschend schon in seinem Auftaktmatch. Der Schotte, der in ersten Runde ein Freilos hatte, unterlag dem Russen Teimuras Gabaschwili 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Murray schlug beim 5:4 im dritten Satz zum Sieg auf, konnte die Chance gegen den Weltranglisten-53. aber nicht nutzen. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich das Match im dritten Satz nicht zugemacht habe", sagte Murray. Er wollte das Turnier in Washington als ersten Test für die US Open in gut drei Wochen nutzen.

