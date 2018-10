Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag nach einem Chemieunfall in einem Hamburger Gewerbegebiet rätseln Ermittler über die Ursache. 20 Verletzte kamen vorübergehend in Krankenhäuser, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte. Zwei von ihnen wurden stationär aufgenommen, hieß es bei der Polizei. Eine dritte Verletzte - eine Polizistin - sei über Nacht zur Beobachtung in der Klinik geblieben. Insgesamt hatten laut Feuerwehr 48 Menschen nach dem Austritt der ätzenden Lauge über Reizungen der Atemwege oder der Augen geklagt. Betroffen waren Leute im unmittelbaren Umfeld des Unfallortes im Stadtteil Billbrook.

Auf dem Gelände einer Chemiefirma war am Donnerstagabend eine mit Wasserdampf vermischte starke Lauge aus einem Tank ausgeströmt und hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Mehr als 100 Gäste eines Hotels in der Nähe der Firma sowie Menschen in der Nachbarschaft des Betriebs mussten in Sicherheit gebracht werden.

Der Alarm war laut Feuerwehr um 20.44 Uhr eingegangen, rund 120 Feuerwehrleute rückten aus. Etwa eine Stunde später konnte die Feuerwehr den Austritt der gefährlichen Lauge stoppen.

Mit Lautsprecher-Durchsagen seien die Menschen im unmittelbar betroffenen Gebiet über den Unfall informiert worden, sagte der Polizeisprecher. Die Schadstoffwolke zog dann Richtung Nordwesten ab. Im Stadtgebiet wurden Messungen vorgenommen, die aber keine bedenklichen Werte brachten. In der Nacht zum Freitag gab es schließlich Entwarnung.

Die Firma in dem Gewerbegebiet stellt Zusätze für die Schmierstoffindustrie her. Die ausgetretene Lauge werde zur Reinigung von metallischen Oberflächen eingesetzt, sagte der Feuerwehrsprecher.

Nordwestlich von Billbrook bis hin zu den Gegenden um Hafencity und Außenalster hatte die Feuerwehr am Donnerstagabend die Menschen über soziale Medien wie Twitter und Facebook aufgefordert, Fenster und Türen sicherheitshalber während der Nacht geschlossen zu halten und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten.

Erst am Dienstag war die Hamburger Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt: In einem Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg war ein Feuer ausgebrochen. Später folgte eine explosionsartige Durchzündung von Rauchgas. 45 Menschen wurden verletzt. Rund 400 Anwohner warten weiter darauf, in ihre Wohnungen zurückkehren zu dürfen.