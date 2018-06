Unterföhring (dpa/lno) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Marcell Jansen wechselt in das Lager der TV-Experten. Der bisherige Profi des Bundesligisten Hamburger SV wird zukünftig die Sportredaktion des Pay-TV-Senders Sky bei ausgewählten Spielen unterstützen.

"Mit der Entwicklung eigener Rubriken und Formate wird Marcell Jansen den Zuschauern ganz neue Einblicke in den Fußball bieten", kündigte Sky-Sportchef Burkhard Weber am Sonntag an. Jansen hatte erst vor wenigen Wochen das Ende seiner Karriere mit 29 Jahren erklärt. Der überraschende Schritt hatte eine kontroverse Diskussion ausgelöst.