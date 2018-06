Jena (dpa/lno) - Dem Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und dem Viertligisten FC Carl Zeiss Jena drohen nach dem spektakulären Pokal-Erstrundenspiel Strafen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Vor und während der Partie, die der Regionalligist aus Thüringen am Sonntag sensationell mit 3:2 (2:2, 1:0) nach Verlängerung für sich entschied, hatten sowohl Hamburger als auch Jenaer Fans Feuerwerkskörper und Rauchbomben gezündet. Die HSV-Anhänger brannten nach dem Schlusspfiff zudem Pyrotechnik ab.

Nach Angaben des polizeilichen Lagedienstes in Erfurt sei die Lage aber insgesamt ruhig gewesen, größere Vorkommnisse habe es nicht gegeben. Zwar waren nach dem Schlusspfiff einige Fans über die Zäune in den Innenraum des Stadions geklettert. Aber die Polizei schritt sofort ein und hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Fans aus dem Gästeblock warfen zudem verschiedene Gegenstände auf die Sicherheitskräfte. Dabei wurde ein Ordner am Kopf getroffen und ging kurzzeitig zu Boden.