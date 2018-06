Hamburg (dpa/lno) - Bei Arbeiten am Dach eines viergeschossigen Gebäudes in Hamburg-Rahlstedt ist am Montag ein Handwerker in den Tod gestürzt. Retter und ein Notarzt versuchten, den Mann zu reanimieren, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Er starb kurz darauf im Rettungswagen. Zum Alter des Handwerkers und zum Unfallhergang konnte der Sprecher keine Angaben machen.