Frankfurt/Main (dpa) - Bastian Dankert pfeift die 53. Saison der Fußball-Bundesliga an. Der 35 Jahre alte Schiedsrichter aus Rostock leitet das Auftaktspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) zwischen Titelverteidiger Bayern München und dem Hamburger SV. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Für den FIFA-Referee ist es der 31. Einsatz in der Bundesliga.

