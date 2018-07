Hamburg (dpa/lno) - Der Musicalklassiker "Jesus Christ Superstar" gastiert von heute an bis zum 23. August in der Hamburger Staatsoper. Die britische Neufassung von Bob Tomson wurde von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice offiziell autorisiert, die die Rockoper vor mehr als 40 Jahren schrieben. Mit packendem Soundtrack und aufwühlenden Bildern erzählt das Musical die letzten sieben Tage im Leben Jesus - aus der Sicht von Judas, der als Gegenspieler die Rolle des Kommentators übernimmt. Die Rolle des Jesu übernimmt Glenn Carter, der schon am Broadway die Rolle verkörperte, Tim Rogers steht als Judas und Rachel Adedeji als Maria Magdalena auf der Bühne.

