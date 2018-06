Hamburg (dpa/lno) - Nach der Besetzung des isländischen Tenors Gardar Thor Cortes (41) für die Titelrolle des Phantoms in "Liebe stirbt nie - Phantom II" steht jetzt auch seine Christine fest. Die US-Amerikanerin Rachel Anne Moore übernimmt die weibliche Hauptrolle in der Musical-Fortsetzung von Andrew Lloyd Webber, teilte die Stage Entertainment am Mittwoch in Hamburg mit. "Ich bin stolz darauf, eine der bekanntesten Hauptrollen der Musicalwelt übernehmen zu dürfen", sagte Moore. Aktuell spielt die 30-Jährige noch die Carlotta in "Das Phantom der Oper" im Theater Neue Flora in Hamburg. "Liebe stirbt nie - Phantom II" feiert am 15. Oktober im Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn Deutschlandpremiere.

Stage Entertainment