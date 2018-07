Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers sind erneut im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Baseball-Meisterschaft gescheitert. Am Sonntag unterlag der Nordvierte beim Südmeister Regensburg Legionäre mit 0:2 und kassierte damit die dritte Niederlage im vierten Spiel der Serie "best of five". Am Samstag hatte der Außenseiter das dritte Duell überraschend mit 12:10 für sich entscheiden können und so eine vierte Partie erzwungen. Eine Woche zuvor hatten die Regensburger in Hamburg mit 4:1 und 5:1 gesiegt.

