Hamburg (dpa/lno) - In einer Tiefgarage in Hamburg haben drei Autos aus zunächst unbekannter Ursache Feuer gefangen. Neun weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Bis zum Montagnachmittag war es in der Tiefgarage wegen der starken Hitze zu gefährlich, die Brandursache zu ermitteln, wie die Polizei am Montag in Hamburg mitteilte. Deshalb sollte die Untersuchung am Dienstag fortgeführt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatten die 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Teile des Gebäudes evakuiert und die Tiefgarage nach dem Löschen zunächst belüftet.