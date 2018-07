Stuttgart (dpa/lno) - Ein Einsatz von Stuttgarts Mittelfeldspieler Serey Dié beim Hamburger SV ist weiter unsicher. "Ich bin im Moment vorsichtig optimistisch, dass es für das Wochenende reicht. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne dabei", sagte VfB-Trainer Alexander Zorniger vor dem Bundesligaspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Fußballprofi Dié selbst "will unbedingt", aber nach seiner Muskelverletzung im Beckenbereich müsse man vorsichtig sein, betonte Zorniger am Donnerstag. Der 30 Jahre alte Ivorer fehlte dem VfB schon beim Pokalsieg in Kiel und bei der 1:3-Auftaktniederlage gegen Köln.