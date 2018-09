Drage (dpa/lno) - Nach der gescheiterten Suche in einem See nach der vermissten Frau und ihrer Tochter aus Drage stellt die Polizei ihre Ermittlungen nicht ein. "Der Sack wird noch nicht zugemacht", sagte der stellvertretende Soko-Leiter Jens Keul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittler müssten nun ihr weiteres Vorgehen beraten. Weitere Ermittlungsansätze könne er nicht ausschließen. "Die Ermittlungen werden definitiv nicht eingestellt, solange die Vermissten nicht gefunden sind", sagte er. Die Suche in einem See bei Buchholz nach der seit fast vier Wochen vermissten 43 Jahre alten Frau und ihrer zwölfjährigen Tochter hatte die Polizei am Donnerstagabend eingestellt.

