Hamburg (dpa) - André Greipel hat die 20. Auflage der Vattenfall Cyclassics in Hamburg gewonnen. Der 33 Jahre alte Radprofi aus Rostock verwies am Sonntag nach 221 Kilometern Vorjahressieger Alexander Kristoff auf Platz zwei. Die Cyclassics, die zum ersten Mal in Kiel gestartet wurden und traditionell auf der Mönckebergstraße in der Hamburger Innenstadt endeten, sind das einzige deutsche WorldTour-Rennen. Greipel feierte den dritten Sieg eines deutschen Profis in der Hansestadt.