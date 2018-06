Kiel/Hamburg (dpa) - Das einzige deutsche WorldTour-Rennen am Sonntag in Hamburg wird zum Sprinter-Festival. Die 20. Cyclassics, die in Kiel gestartet werden und nach 221 Kilometern auf der Mönckebergstraße im Herzen der Hansestadt enden, sind stark besetzt wie selten. Marcel Kittel, der wegen Formrückstands nicht zur Tour de France fahren durfte, feiert wie der in Frankreich gestürzte Tony Martin ein Comeback in Deutschland.

Bei einem vermeintlichen Sprint-Finale dürfte es Kittel in erster Linie mit dem vierfachen Tour-Etappensieger André Greipel, dem Vorjahressieger Alexander Kristoff (Norwegen) und Ex-Weltmeister Mark Cavendish aus Großbritannien zu tun bekommen. Sowohl Kittel als auch Greipel haben in Hamburg noch nie gewonnen.

Vor den Profis gehen rund 20 000 Hobbyradler auf die Strecke. In Hamburg sowie den Gemeinden entlang der Strecke wird es zu umfangreichen Straßensperrungen kommen.

