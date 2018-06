Hamburg (dpa/lno) - HSV-Trainer hat die deutlich gestiegenen Ablösesummen im Profi-Fußball als Nachteil für weniger finanzstarke Clubs bezeichnet. "Diese Preise sind nicht mehr real", sagte der 49-Jährige am Donnerstag mit Blick auf die bis zu 80 Millionen Euro hohe Ablöse für Kevin de Bruyne an den VfL Wolfsburg und die möglichen 30 Millionen Euro für Heung-Min Son an Bayer Leverkusen.

Zwar verdiene der HSV am Son-Wechsel zehn Prozent, grundsätzlich finde er es aber ziemlich schade, "dass wir nicht dabei sind. Der Abstand wird immer größer". Ob die Norddeutschen bis zum Transferschluss am Montag noch einen Mittelfeldspieler verpflichten werden, wollte Labbadia nicht bestätigen.

Aus dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln will er mindestens einen Zähler mitnehmen. "Wir wollen unbedingt punkten, das können wir auch." Die Partie werde eine ähnliche Intensität wie das 3:2 vom vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart haben. Der Ausfall von Johan Djourou (Muskelfaserriss) sei sehr überraschend gekommen. Ob Gideon Jung in die Innenverteidigung wechsele, soll sich in den nicht öffentlichen Trainingseinheiten zeigen.

Labbadia verteidigte den Entschluss, die letzten beiden Tage vor einem Bundesliga-Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu trainieren: "Es geht darum, eine gewisse Ruhe zum Arbeiten zu haben." Bei den öffentlichen Einheiten nehmen er und die Spieler sich bewusst Zeit für die Fans.

