Hamburg (dpa/lno) - Ein Container eines Schiffes im Waltershofer Hafen in Hamburg ist in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Freitag auf dem 349,5 Meter langen Containerschiff aus. Der Brand sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 03.30 Uhr hatte die Feuerwehr nach ihren Angaben den Container vom Schiff heruntergeholt. Das Schiff kann bis zu 13 500 Container laden. Wie viele Container derzeit auf dem Schiff lagern, ist aber nicht klar.