Hamburg (dpa) - Rund 3800 Fans haben am Donnerstagabend Popsänger Sasha bei seinem Heimspiel in Hamburg gefeiert. Unter dem Motto "A Special Night In The Park" stand das Open-Air-Konzert des Wahl-Hamburgers - dass es dabei kontinuierlich regnete, tat der Stimmung im Stadtpark wenig Abbruch. Sasha Röntgen-Schmitz, wie der 43-Jährige seit seiner Eheschließung im Juli mit PR-Managerin Julia Röntgen bürgerlich heißt, wickelte sein Publikum mit witzigen Sprüchen, einer toll eingespielten Live-Band und Songs, die er mit Reggae-Rhythmen, Pianoklängen und Musikzitaten spickte, um den Finger.

Als Gastmusiker hatte Sasha seine Nichte Lynne dabei, mit der er das Duett "Silver Linings" vom aktuellen Album "The One" sang, sowie Jazz-Musiker Nils Wülker, der ihn in der Zugabe bei "If You Believe" an der Trompete unterstützte. Sasha ließ es sich an dem feucht-fröhlichen Abend auch nicht nehmen, "Singin’ In The Rain" anzustimmen und dazu wie Fred Astaire über den Rasen zu steppen.

Stadtpark Open Air