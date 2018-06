Hamburg (dpa/lno) - Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von "Private Peaceful" des britischen Schriftstellers Michael Morpurgo eröffnen die Hamburger Kammerspiele am 4. September die Spielzeit zum 70. Jubiläum. "Die mit dreizehn Jahren zweitlängste Leitungszeit nach Ida Ehre ist für uns Verpflichtung und Vorfreude auf das, was ansteht", sagte Intendant Axel Schneider am Freitag in Hamburg. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg, der nach dem Tod seines Bruders den Sturmbefehl seines Vorgesetzten verweigert und daraufhin zum Tod durch Erschießen verurteilt wird. Die Hauptrolle spielt Filmstar Robert Stadlober, der das Stück zusammen mit Martin Dueller inszeniert hat.

Kammerspiele