Hamburg (dpa/lno) - Autofahrer müssen sich im September auf Behinderungen auf der A7 südlich des Elbtunnels einstellen. Bis zur Anschlussstelle Moorburg sollen die Fahrbahnmarkierungen erneuert werden. Die alten Markierungen seien stark abgefahren und besonders bei Nässe nicht gut sichtbar, teilte die Verkehrsbehörde am Freitag mit. Die Arbeiten werden in die Abend- und Nachtstunden gelegt. Von diesem Montag an soll es zunächst für etwa zwei Wochen Arbeiten in Richtung Süden geben. Dann folgt die Gegenrichtung. Die Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr. In dieser Zeit wird der Verkehr einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Am 1. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.