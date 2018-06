Hamburg (dpa/lno) – Trotz der 10:16 (0:0/3:8/0:8/7:0)-Niederlage gegen die Berlin Adler haben die Hamburg Huskies die Teilnahme am Playoff-Viertelfinale der German Football League (GFL) bereits sicher. Die Hamburger profitieren dabei am Samstag vom 27:17-Erfolg der Kiel Baltic Hurricanes bei den Berlin Rebels und können nun am abschließenden Spieltag nicht mehr vom vierten Platz in der Gruppe Nord verdrängt werden. In drei Wochen müssen die Hamburger bei Südmeister Schwäbisch Hall um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

Angesichts des Auftritts gegen die Adler vor 776 Zuschauern im Stadion Hammer Park dürfte für den Aufsteiger alles andere als eine hohe Niederlage bei den Süddeutschen schon als Erfolg gelten. "Wir haben heute ein hochklassiges Drittliga-Spiel von beiden Mannschaften gesehen, so ein niveauarmes GFL habe ich selten erlebt. Irgendwie hat heute ‚Will nicht‘ gegen ‚Kann nicht‘ gespielt, und ‚Kann nicht‘ hat gewonnen", räumte Headcoach André Schleemann nach der Partie ein.

Er verwies allerdings auch auf die angespannte Personalsituation in seinem Kader: "So ist das halt, wenn man ohne Quarterback spielt." Die eingesetzten Curtis Slater, eigentlich Abwehrspieler, und Passempfänger Jonathan Senger, waren bereits die Akteure vier und fünf, die sich auf dieser Position versuchten.