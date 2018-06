Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Start-Up-Gründer Hanse Ventures hat in diesem Jahr bisher zwei weitere Internet-Firmen an den Start gebracht. "Wir sind sehr zuversichtlich, bis Jahresende noch ein weiteres Unternehmen zu gründen", sagte, Partner bei Hanse Ventures, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Seit fünf Jahren entwickelt Hanse Ventures neue Firmen für die digitale Wirtschaft, das Portfolio umfasst derzeit elf Start-Ups. Das Unternehmen hat mit weiteren Kapitalgebern bisher rund 60 Millionen Euro für die Neugründungen eingesammelt, die meist über Online- oder Mobile-Portale ihre Dienstleistungen anbieten.