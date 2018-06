Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte haben 21 Hafenbarkassen an den Hamburger Landungsbrücken losgemacht. Die Schiffe, die tagsüber für Rundfahrten eingesetzt werden, lagen fest vertäut an der Innenkannte der Landungsbrücken, als sie in der Nacht zum Samstag von Unbekannten losgemacht wurden. Wie die Polizei mitteilte, verkeilten sich drei Barkassen, so dass die Schiffe nicht in die Elbe trieben. Zunächst wurden an den Schiffen keine Schäden festgestellt, nachdem sie wieder sicher vertäut worden waren. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung der Polizei Hamburg