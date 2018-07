Hamburg (dpa/lno) - In einer neuen Studie wollen Hamburger Wissenschaftler die Folgen des Klimawandels für Straßenbäume erkunden. In der Hansestadt stehen rund 250 000 Bäume an den Verkehrswegen. Viele von ihnen sind bereits stark durch die Versiegelung des Bodens, Schadstoffe und Baumaßnahmen belastet. "Es ist klar, dass der Klimawandel da noch eins obendrauf setzt", erklärte Prof. Annette Eschenbach vom Institut für Bodenkunde an der Universität Hamburg. Klimaforscher sagen für die Zukunft heißere und trockenere Sommer voraus. Das bedeute für die Straßenbäume mehr "Trockenstress". Eschenbach und ihre Kollegen haben im Rahmen des Exzellenzclusters "" eine dreijährige Studie auf den Weg gebracht. Am Ende wollen sie der Umweltbehörde Vorschläge machen, wie die Straßenbäume trotz Klimaerwärmung erhalten und der Bestand entwickelt werden kann.

Mitteilung der Umweltbehörde zum Forschungsprojekt