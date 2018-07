Hamburg (dpa) - Abwehrspieler Emir Spahic vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist für ein Spiel gesperrt worden. Die Hanseaten akzeptierten die Strafe des Deutschen Fußball-Bundes für den Bosnier nach dessen Roter Karte bei der 1:2-Niederlage am Samstag in Köln, teilte der HSV am Montag via Twitter mit.

Der Platzverweis für den 34-Jährigen und der anschließende Elfmeter waren äußerst umstritten. Spahic fehlt damit nur im nächsten Auswärtsspiel am 11. September bei Borussia Mönchengladbach.

