Hamburg (dpa/lno) - Über Yokohama und Klagenfurt an den Timmendorfer Strand: Die Europameisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst wollen sich den Titel bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften vom 10. bis 13. September in Timmendorfer Strand zurückholen. "Der Titel ist unser Ziel. Es sind aber viele Teams auf hohem Niveau am Start", sagte Ludwig am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Hamburg. Der 29-Jährigen wird an der Küste auch die Ehrung als Beachvolleyballerin des Jahres verliehen - zum siebten Mal in Serie.

Walkenhorst musste in der vergangenen Saison wegen Pfeifferschem Drüsenfieber pausieren - inzwischen haben sich die Hamburgerinnen aber wieder auf den vierten Platz in der Weltrangliste vorgearbeitet. Höhepunkte der Saison waren bisher der Gewinn des Grand-Slam-Turniers in Japan sowie Gold bei der EM in Österreich.

Walkenhorst freut sich schon sehr auf die Titelkämpfe: "Wir spielen so selten in Deutschland." Sie genießt vor allem die Stimmung und die familiäre Atmosphäre an der Ostsee.

Titelverteidigerin Britta Büthe aus Stuttgart, deren Stamm-Partnerin Karla Borger nach einer Bandscheiben-Operation dieses Jahr nicht mehr spielen kann, will mit einer Interimspartnerin in Timmendorf antreten. Eine Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen.

Bei den Männern sind die Berliner Titelverteidiger Jonathan Erdmann und Kay Matysik die Favoriten. Keine Startberechtigung vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV) erhielt das Interims-Duo Alexander Walkenhorst und Thomas Kaczmarek. Nachdem sich der Essener und der Berliner kurzfristig von ihren Partnern Stefan Windscheif und Sebastian Fuchs getrennt und Walkenhorst/Windscheif somit ihre guten Chancen auf eine Olympia-Teilnahme vergeben hatten, sei die Teilnahme-Voraussetzung von zwei gemeinsamen Turnier-Starts nicht erfüllt, heißt es in der Begründung, die von der nationalen Beach-Tour veröffentlicht wurde.

Insgesamt gehen je 16 Frauen- und Männerteams in der 6000 Plätze fassenden Ahmann-Hager-Arena am Ostsee-Strand an den Start. In einem Showmatch werden am Finaltag Julius Brink und Jonas Reckermann, die Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele von London, antreten. Brink wird den früheren Handball-Nationaltorwart Henning Fritz und den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Patrick Owomoyela an seiner Seite haben, Reckermann wird mit Stefan Effenberg und dessen Sohn Noël-Etienne antreten.

