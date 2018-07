Hamburg (dpa/lno) Mit der Leerflaschen-Aktion "Spende dein Pfand" unterstützt der Flughafen Hamburg von sofort an sozial benachteiligte Menschen. Reisende können ihre vor Flügen verbotenen Getränkebehälter nun in sechs am Eingang der Sicherheitsbereiche aufgestellte Plexiglastonnen werfen. Der Erlös des sortierten, weitergeleiteten und verkauften Materials kommt 1:1 der Hamburger Obdachlosenzeitung "Hinz & Kunz" zugute. Drei ehemalige Langzeitarbeitslose wurden bereits fest zu Mindestlohnkonditionen eingestellt.

"Die Aktion ist in zweifacher Hinsicht ein Gewinn", erklärte Johannes Scharnberg, Leiter des Flughafen-Geschäftsbereichs Aviation am Dienstag. "Wir leisten erstens einen Beitrag, damit Menschen wieder Fuß fassen können. Zugleich dient die Initiative der Umwelt." Das Unternehmen "Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH" (Köln) stellt dafür seine Logistik kostenlos zur Verfügung. Ideengeber sind Studenten der Universität Hohenheim (Baden-Württemburg), die solche Projekte schon an den Airports Stuttgart und Köln initiiert haben.

