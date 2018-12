Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Messerstecherei ist ein Mann im Hamburger Stadtteil Wandsbek verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stach ein Unbekannter dem Mann am Dienstagabend mit einem Messer in den Oberarm. Das Opfer flüchtete in ein Seniorenheim in der Nähe und wurde dort von den Pflegekräften erstversorgt. Vom Täter fehlte jede Spur. Die Hintergründe zur Tat waren noch unklar.