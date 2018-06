Hamburg (dpa) - Altbundeskanzler Helmut Schmidt ist wegen eines Blutgerinsels erfolgreich am Bein operiert worden und kann in zwei Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte die Asklepios-Klinik in Hamburg am Mittwochabend mit. Der Gefäßverschluss am rechten Bein sei mit einem Katheter-Eingriff beseitigt worden. Alles sei erfolgreich verlaufen, sagte Professor Karl-Heinz Kuck. Der 96-Jährige war am Vortag in die Klinik gebracht worden.

Die Narkose sei rein medikamentös erfolgt, teilte die Klinik weiter mit. Nach 15 Minuten war der Altkanzler demnach bereits wieder ansprechbar. "Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte Kuck. "Ihm gehr es insgesamt gut", sagte Schmidts Arzt, Professor Heiner Greten. Er habe am Morgen sogar mit ihm gescherzt, sagte Greten.

Allerdings muss dem starken Raucher bei einer Klinikregel wohl das Lachen vergangen sein: "Es wird nicht geraucht auf der Intensivstation", betonte Greten.

"Bild"-Bericht

Zeit-Interview