Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft hat ihre Sitzung am Donnerstag mit einer (KoZe) begonnen. Nach Ansicht der Linken sollte die Stadt mit den Betreibern reden statt das Ende des Zentrums auf dem Gelände der ehemaligen Gehörlosenschule zu betreiben. Die Stadt hat das 8500 Quadratmeter große Areal an den Investor HBK verkauft, der dort 400 Wohnungen bauen will. Am Mittwoch begannen Bauarbeiter unter Polizeischutz, Teile der Gehörlosenschule abzureißen, um dort für den Winter Obdachlose in Containern unterbringen zu können. Die ehemalige Kita, in der das Zentrum residiert, blieb unangetastet. Am Mittwochabend demonstrierten rund 700 Sympathisanten gegen einen Abriss des KoZe.

Kollektives Zentrum

