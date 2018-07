Hamburg/Rostock (dpa) - Für den Naturschutzbund Deutschland sind noch zu wenig Kreuzfahrtschiffe mit umweltgerechter Abgastechnik auf den Meeren unterwegs. Allerdings sei Bewegung in den Markt gekommen, räumte Daniel Rieger vom Nabu-Bundesverband am Donnerstag in Hamburg ein. Reedereien an der Spitze des Nabu-Rankings zeigten, dass technische Lösungen bereitstünden, um die Schadstoffbelastung der Schiffe für die Umwelt deutlich zu reduzieren. "Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen", sagte Rieger.

Vorn liegen aus Sicht des Nabu die Reedereien Aida (Rostock) und Costa Crociere (Genua/Italien) aus dem Carnival-Konzern (USA), die ihre nächste Generation - zunächst vier Schiffe - nur mit Flüssiggas (LNG) betreiben wollen. Mit LNG werden Stick- und Kohlendioxid in den Abgasen der Schiffe deutlich verringert und Feinstaubemission sowie Schwefel ganz vermieden.

Mitteilung Nabu