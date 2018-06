Hamburg (dpa) - Hamburg leuchtet wieder blau: Mit einem symbolischen Knopfdruck in der Elbphilharmonie hat der Lichtkünstler Michael Batz am Freitagabend den Hamburger Hafen wieder in blaues Licht getaucht. Insgesamt werden vor und während der Hamburg Cruise Days bis zum 13. September mehr als hundert Objekte im Hafen zum "Blue Port Hamburg", darunter Terminals, Anleger, Pontons und Schiffe. Erstmals erstrahlen auch das Chilehaus und mehrere Brücken der Speicherstadt, die Anfang Juni zum Weltkulturerbe ernannt wurden, in magischem Blau. Zum "Public Lighting" am Freitagabend waren alle Hamburger eingeladen, mit Hilfe einer App ihre Handy-Displays blau einzuschalten.

Hamburg Cruise Days

Blue Port Hamburg