Hamburg (dpa/lno) - Seit Jahren widmet sich Armin Mueller-Stahl ("Die Manns - ein Jahrhundertroman") auch der Malerei. Gemälde, Zeichnungen und Grafiken des Schauspielers sind vom 6. September bis zum 4. Oktober in der Fabrik der Künste in Hamburg zu sehen. Gezeigt werden unter anderem die Original-Lithographien aus dem Zyklus zu Goethes "Urfaust" sowie Porträts wie etwa zu Friedrich Hölderlin oder Bundeskanzler Willy Brandt. Der abwechselnd in Los Angeles und in Sierksdorf an der Lübecker Bucht lebende Künstler hat nach eigenen Angaben sein Leben lang Bilder gemalt. Erst im Jahr 2000 hatte er sie in Potsdam und 2001 in Lübeck erstmals öffentlich ausgestellt.

