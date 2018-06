Hamburg (dpa/lno) - Eine 85-Jährige ist beim Abbiegen an einer Kreuzung in Hamburg-Schnelsen mit ihrem Auto gegen eine Ampel geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau wurde nach dem Unfall am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht und musste sofort operiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie erlitt unter anderem eine offene Beinfraktur. Weshalb die 85-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

