Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Brand auf der Hamburger Reeperbahn ist am frühen Dienstagmorgen eine Veranstaltungsbühne komplett zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, stand aus noch ungeklärter Ursache die West-Bühne auf dem Spielbudenplatz in Flammen. Die Reeperbahn musste daraufhin voll gesperrt werden. Dichter Rauch zog während der Löscharbeiten durch den Stadtteil. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar, Menschen wurden nicht verletzt. "Die Reeperbahn ist immer noch stadteinwärts in Richtung Millerntor gesperrt", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen, "die Ermittlungen zur Ursache dauern an."