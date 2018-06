Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Studenten lieben Currywurst mit Pommes. Wie das Studierendenwerk am Mittwoch mitteilte, war dies 2014 das mit Abstand beliebteste Mensa-Essen in der Hansestadt. Insgesamt seien fast 38 000 Portionen verkauft worden - gefolgt von Hähnchencrossies mit Paprikareis und "Jägerschnitzel". Bei den vegetarischen Gerichten nahmen Hamburgs Studierende am liebsten ägyptische Falafel mit Krautsalat, gefolgt von Gemüse-Lasagne und Kartoffeltaschen mit Kräuter-Frischkäsefüllung. Das Studierendenwerk Hamburg versorgt nach eigenen Angaben in seinen Mensen täglich rund 23 000 Gäste.