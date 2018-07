Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Linke hat die Entsendung der Hamburger Olympia-Bewerbung an das Internationale Olympische Komitee (IOC) scharf kritisiert. "Damit hat der Bürgermeister die Bewerbung um Milliardenausgaben, um Mietsteigerungen, Verdrängung, Überwachung, Sozialkürzungen, Umweltzerstörung und noch tiefere soziale Spaltung unterschrieben", sagte Mehmet Yildiz, sportpolitischer Sprecher der Bürgerschaftsfraktion Die Linke.

Yildiz sieht in Boston ein Vorbild für Hamburg. Die amerikanische Ostküstenstadt hatte ihre Kandidatur vor sechs Wochen zurückgezogen. "Der Bürgermeister von Boston hatte diesen Schritt verweigert, er wollte den Stadtschlüssel nicht an das IOC abgeben und dann eine Milliardenrechnung bekommen. So viel Weitsicht fehlt in Hamburg leider", meinte Yildiz.

