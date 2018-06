Hamburg (dpa) - Mit einem prächtigen Feuerwerk sind in Hamburg mehrere Kreuzfahrtschiffe von den "Cruise Days" verabschiedet worden. An der traditionellen Schiffsparade nahmen am Samstagabend die drei Schiffe "AIDAbella" der Reederei Aida, die brandneue "Mein Schiff 4" von TUI Cruises und die "MS Europa" von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten in dieser Reihenfolge teil. Unzählige Barkassen, Motor- und Segelboote begleiteten die Parade elbabwärts. Die Ausfahrt wurde entlang der Elbe von Zehntausenden Zuschauern beobachtet.

Die "Cruise Days", ein dreitägiges Treffen von Kreuzfahrtschiffen, wurden zum fünften Mal seit 2008 in Hamburg veranstaltet. Allein am Freitag waren rund 140 000 Besucher in den blau illuminierten Hafen geströmt. Samstagabend säumten die Menschen die Kaikanten dicht an dicht. Im vergangenen Jahr waren - allerdings im Ferienmonat August - insgesamt rund 600 000 Besucher gekommen.

Für Sonntag ist noch der Besuch der "Queen Mary 2" vorgesehen, des größten Schiffes der diesjährigen "Cruise Days", sowie der "MSC Splendida". Beide Schiffe sollen am Abend wieder auslaufen. Dann endet auch das Unterhaltungsprogramm entlang der vier Kilometer langen Hafenkante zwischen den Stadtteilen Hafencity und Altona.

